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إسرائيل تعلن استهداف منطقة داخل الأراضي اللبنانية

12/2/2023 4:22:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية منطقة بسبب أن "خلية" أطلقت قذائف نحو إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان إنه "في أعقاب صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة ديشون خلال الليل، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية وفقا للسياسة".

وأضاف البيان أنه "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المنطقة التي تم إطلاق النار منها، كما هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي المجموعة التي نفذت إطلاق النار".

وكان حزب الله أعلن بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، أنه استهدف ‏عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت بلدة حولا، مشيرا إلى أن استهدافه حقق إصابات مباشرة. ‏

يأتي استهداف مرابض مدفعية ديشون الإسرائيلية، عقب 5 استهدافات نفذها الحزب أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا. RT

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