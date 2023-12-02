عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر السبت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية أنه: "حوالي الساعة 35ر1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف المصدر :“أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.
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