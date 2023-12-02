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عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

12/2/2023 4:22:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر السبت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية أنه: "حوالي الساعة 35ر1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف المصدر :“أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.


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