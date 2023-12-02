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سرايا القدس: نخوض اشتباكات مع الاحتلال بحي الشيخ رضوان

12/2/2023 4:22:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات "العدو" المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة

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