سرايا القدس: نخوض اشتباكات مع الاحتلال بحي الشيخ رضوان
التاريخ
12/2/2023 4:22:21 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات "العدو" المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة
MENAFN02122023000072011014ID1107524821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.