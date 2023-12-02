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ماذا ينتظر غزة وكيف سترد القسام؟.. اللواء الدويري يُجيب

12/2/2023 4:21:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن قصف إسرائيل جميع مناطق قطاع غزة، ومطالبتها سكان خان يونس بالتوجه إلى رفح، يعني أنها ماضية في خطة التهجير القسري.

وقد شمل القصف الإسرائيلي عموم قطاع غزة شمالا وجنوبا في أول تجدد للقتال بعد انهيار الهدنة المؤقتة، وطالبت سكان خان يونس جنوبي القطاع بالتوجه نحو مدينة رفح على الحدود المصرية، مما يشير إلى أن إسرائيل ماضية في خطة التهجير القسري، كما يقول الدويري.

وقد شن الاحتلال قصفا عنيفا صباح أمس الجمعة خلف عشرات الشهداء والجرحى في عدد من المناطق، بينما ردت المقاومة بقصف تل أبيب، وخاضت اشتباكات عنيفة في عدد من محاور مدينة غزة، وفق ما أعلنته كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتوقع الدويري -في تحليل للجزيرة- أن تكون المرحلة الثانية من الحرب أكثر عنفا وأوسع نطاقا، وقال إن "بدايتها تنبئ بكثير بعدما شمل القصف مناطق القطاع كافة".

ويشير هذا التوسع في القصف -حسب الدويري- إلى أن إسرائيل ماضية في خطة تهجير سكان القطاع بشكل قسري، وهي فرضية تعززها مطالبة سكان خان يونس بالتوجه إلى رفح، برأيه.

ويشير الخبير العسكري إلى تصريحات علنية لقادة إسرائيل بهذا الشأن، مما يعني أنهم ربما يشنون عمليات برية متزامنة على شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وستحاول القوات الإسرائيلية التي بدأت المرحلة الأولى من الهجوم البري إكمال معركتها بالجزء الشمالي من القطاع، في حين ستعمل القوات الجديدة التي دُفع بها إلى شن هجمات على القطاعين الأوسط والجنوبي، كما يقول الخبير العسكري.

تقسيم جنوب القطاع

وحاليا، تحشد إسرائيل 3 فرق لم تشارك في المرحلة السابقة من القتال، وربما تستدعي فرقة رابعة من الحدود مع لبنان في حال لم تتسع المواجهات هناك، ليصبح مجموع القوات المشاركة بالعملية كلها 6 فرق تقريبا، كما يقول الدويري.

وعن شكل المناورة المتوقعة في المرحلة الحالية من الحرب، رجّح أن تحاول إسرائيل تقسيم الجزء الجنوبي من القطاع إلى 3 أجزاء، حيث ستدفع بقوة بين البريج ودير البلح، وأخرى بين دير البلح وخان يونس، وثالثة بين خان يونس ورفح.

وشكّك الدويري في حديث الاحتلال عن سيطرته على 40% من مدينة غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدث عن مناطق فارغة أو زراعية، لكنها لم تسيطر على المنطقة السكنية المتشابكة جدا، على عكس منطقة الجنوب.

ويرى الخبير العسكري أن إسرائيل بإمكانها توفير قوات للتوغل داخل القطاع عموما، لكنه شكك في قدرتها على بسط سيطرتها الفعلية، وقال إنها ستواجه مقاومة ضارية، كما حدث خلال الأيام الماضية في الشمال.

وأضاف "هناك 4 جنود إسرائيليين أصيبوا اليوم في أقصى شمال شرق غزة، مما يعني أن المقاومة لا تزال تعمل في المناطق التي دخلتها إسرائيل قبل نحو شهر، وبعد قرابة 50 يوما من القصف الشامل".

إلى جانب ذلك -يقول الخبير العسكري- فإن لدى كتائب القسام 3 ألوية لم تشترك في المعارك حتى الآن (لواء الوسط، لواء خان يونس، لواء رفح) وكلها في كامل جاهزيتها للمعركة، وفق تعبيره.

وعن خيارات المقاومة في المرحلة الجديدة من الحرب، قال الدويري إنها مفتوحة بشكل أكبر عن الحرب في الشمال، لأن الجنوب مفتوح وقليل العمران، وهو أمر يعطي أفضلية للمدافع وستجعل الرد أكثر قوة.

وأكد الدويري أن هدف القضاء على حركة حماس الذي ترفعه إسرائيل يكاد يكون مستحيلا، إلا بمحو غزة عن وجه الأرض، مضيفا "أهداف إسرائيل المعلنة لا تتناسب مع الوضع العملياتي حتى الآن".

وكانت كتائب القسام قد قالت إنها تشتبك مع القوات الإسرائيلية في أماكن عدة منها: الشيخ رضوان وقرب شاطئ غزة، مؤكدة أنها استهدفت دبابات وتجمعات وناقلات جند، وأوقعت خسائر في صفوفها. كما رشقت المقاومة -أيضا- تل أبيب وسديروت ورعيم وكيسوفيم وعسقلان، في غلاف غزة.

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