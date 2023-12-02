إطلاق تقرير رقمي يحلل أكثر من 40 ألف حوار إلكتروني حول سيناريوهات الحرب على غزة

أطلق كل من مؤسسة مكانة 360، المتخصصة في تحليل الحوارات والتفاعلات على

وسائل التواصل الاجتماعي، ومعهد السياسة والمجتمع تقريراً رقمياً جديداً يتضمن تحليلاً لأكثر من أربعين ألف حوار على موقع X التويتر سابقاً، لمن يصفون أنفسهم على صفحاتهم الشخصية بأنهم خبراء عسكريون (تم اعتماد من هو في مهنته عسكري أو عسكري سابق أو خبير أمني أو خبير عسكري أو عضو سابق في مؤسسة عسكرية معروفة مثل القوات البحرية الأميركية أو حلف شمال الأطلسي الناتو)، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي يستهدف هذه العينة بصورة خاصة من العسكريين والأمنيين والخبراء والمتخصصين في هذا المجال.









يبين التحليل أنّ الغالبية العظمى من التحليلات جاءت من الولايات المتحدة الأميركية، ثم بريطانيا، بدرجة كبيرة، بما يصل إلى ثلثي العينة، كما يوضح تغلب مشاعر الاستياء والحزن والغضب من العمليات العسكرية على أغلب هذه التحليلات، مما يعكس تطوراً ملحوظاً لصالح الرواية الفلسطينية على مستوى العالم مقارنة بالمرحلة الأولى من الحرب التي كانت قد شهدت تفوقاً كبيراً للرواية الإسرائيلية في ذلك الوقت.









وكما توقع الخبراء (إذ أجري التحليل خلال مرحلة الهدنة العسكرية) فإنّ إسرائيل ستسارع بعد الهدنة إلى استنئاف عملياتها العسكرية بضراوة، واعتماد استراتيجية معينة لتجنب الأخطاء والخسائر، بينما ستحافظ حركة حماس على تكتيكاتها العسكرية التي اتخذتها سابقاً، وستعتمد على أسلوب الكر والفر وحروب الغوريلا، والأنفاق مع محاولة تعزيز الصورة الإنسانية

للضحايا المدنيين والأطفال والنساء لزيادة الضغط العالمي على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

أما عن الموقف الأردني من الحرب؛ فقد ذهبت آراء الخبراء إلى أنه سيتموضع بين سينارهين

الأول يتمثل في النمط الحالي من التدخل الديبلوماسي والإنساني، أما النمط التفاعلي الأكبر في حال زادت الكلفة الإنسانية للعدوان الإسرائيلي، فإنّ الأردن سيزيد بدرجة كبيرة من نسبة تدخله ويرفع سقف الاشتباك مع الحالة الفلسطينية، وسيعمل على تشكيل إطار دولي وإقليمي لوقف الحرب.-(وكالات)