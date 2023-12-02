المغني“ذا ويكند” يتبرع بـ2.5 مليون دولار لغزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، عزم سفير النوايا الحسنة للبرنامج، المغني الكندي أبيل تسفاي، المعروف باسم "ذا ويكند"، التبرع بمبلغ 2.5 مليون دولار من أجل قطاع غزة.



إذ أوضح البرنامج في بيان أن المبلغ يعادل 4 ملايين طرد غذائي، ستوفر الغذاء لـ173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين، وأشار إلى أن التبرع المقدم من المغني الكندي سيوفر دعماً مهماً لجهود إيصال المساعدات لمليون شخص من سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.



وأكد البيان أن البرنامج قدم مساعدات غذائية لنحو 764 ألف فلسطيني حتى الآن، مبيناً أن المساعدات زادت خلال فترة "الهدنة الإنسانية" خصوصاً.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان أبيل تسفاي عُين كأحد سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.



أوضاع كارثية في غزة

يأتي هذا في وقت أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، وأنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض، في وقت قالت فيه "اليونيسف" إن "القطاع يعتبر اليوم مرة أخرى أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل".



المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، أشارت عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن "ظروف الشتاء القاسية في الطريق" وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع بسبب حرب الاحتلال، كما أكدت على ضرورة أن "تقوم كل الأطراف بما في وسعها لحماية الأطفال".



وأضافت المسؤولة الأممية "مرة أخرى تعتبر غزة أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل اليوم".



وبالتزامن أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان، أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، مضيفاً أن الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم بما يحدث عندما لا تصمت (الأسلحة).



وقال المسؤول الأممي: "قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم، وجاءت تعليمات للأسر مجدداً للإخلاء، وانهارت الآمال".

كما أشار إلى أن جميع سكان غزة على رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني للاشتباكات، مضيفاً: "يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض"، مشدداً على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية (لقطاع غزة)، وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.



وصباح الجمعة انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنَّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست

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