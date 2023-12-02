هشّم الاحتلال جمجمته بـ30 رصاصة.. قصة أصغر أسير محرر من الحبس المنزلي

يُعتبر عبد الرحمن الزغل أصغر أسيرٍ فلسطيني أُفرج عنه ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى، التي جرت بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام في غزة، قبل أن تعود وتستأنف إسرائيل حربها ضدّ القطاع.



وكان الزغل (14 عاماً) الطفل الوحيد الذي يمكث في الحبس المنزلي، من بين 69 طفلاً مقدسياً أسيراً شملتهم الصفقة، بعدما خضع لعمليةٍ جراحية في مستشفى "هداسا عين كارم" إثر إصابته بجروحٍ خطرة في رأسه يوم 19 أغسطس/آب 2023.



وما يُعرف بـ"الحبس المنزلي" يتمثل في إجبار الأسير على المكوث في منزلٍ تختاره سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمدة قد تكون غير محددة، وتمنعه خلالها من الخروج إلا في حالاتٍ استثنائية أو أوقات معيّنة، ويتم اختيار أحد أفراد عائلة الأسير لضمان عدم خروجه، مع تقييد كاحله بسوارٍ إلكتروني يرصد تحركاته.





"أطلقوا عليّ 30 رصاصة وأسروني في المنزل بساعةٍ إلكترونية في القدم"؛ بهذه الكلمات رَوى عبد الرحمن الزغل تجربته في الأسر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد الإفراج عنه يوم الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.من هو عبد الرحمن الزغل؟ ولماذا أُسر؟وُلد الزغل في 15 مايو/أيار 2009، وقد خسر والده قبل 4 سنوات فقط، ويعيش مع والدته في حارة مراغة ببلدة سلوان – جنوب المسجد الأقصى.مساء 19 أغسطس/آب 2023، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال ذهابه لشراء الخبز ليلاً، فأصابته برصاصاتٍ عدة في رأسه نُقل على أثرها إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، داخل قسم العناية المركزة.كانت حالة عبد الرحمن الزغل حرجة، فقد أدّت الرصاصات التي أصابت رأسه إلى تهشّم جمجمته وتضرر عينه اليسرى، إضافةً إلى إصابته بشظايا في منطقة الحوض. وعلى مدى أيام، عاشت الأم حالة من القلق الشديد على حياة ابنها بعدما مُنعت من رؤيته وشاع خبر استشهاده.فقد نُقل عبد الرحمن إلى المستشفى وعولج وهو مقيَّد اليدين والقدمين، فقد كانت غرفته تخضع لحراسةٍ شديدة من قوات الاحتلال، التي منعت والدته من زيارته.أصيب الفتى برصاصة في منتصف جبينه، لكنها اخترقت رأسه وخرجت من الجهة اليسرى فوق العين، ما أدّى إلى إصابته بكسورٍ في الجمجمة واستدعى إبقاءه تحت تأثير التخدير وإيصاله بأجهزة التنفس في غرفة العناية.لاحقاً، بعدما أخبرها الأطباء أن ابنها نجا بأعجوبة لكنه يحتاج إلى متابعة طبية دقيقة وعمليات إضافية، سُمح للأم بالاقتراب من طفلها في أوقاتٍ محددة ونادرة، لكنها رفضت أن تغادر المستشفى، فكانت تختلس النظر إليه عبر نافذة الغرفة.خضع عبد الرحمن الزغل في البداية لعمليةٍ جراحية معقدة استمرت نحو 5 ساعات، أُدخل من بعدها إلى غرفة العناية المركزة لأنها تسببت بإزالة جزءٍ من جمجمته، وطُلب من والدته أن تستعد لكل الاحتمالات.عاشت الأم لحظاتٍ من الرعب لم تحتملها عشية تلك الليلة، خصوصاً أنها -وحين دخلت إليه في غرفة العناية المركزة التي كان الاحتلال يحاصرها- رأت رأسه منتفخاً، فأُصيبت بجلطة دماغية فَقدت على أثرها الوعي ونُقلت إلى الطوارئ، كما تروي في حديثٍ لها إلى "الجزيرة".وتقول الأم: "كنتُ كلما أحاول رؤيته، يسخر مني عناصر شرطة الاحتلال. في إحدى المرات، أمسك أحدهم القيود في يدي وقدميْ ابني، وبدأ يهزها مستهزئاً"؛ كما تشير إلى أنهم منعوا الممرضة من إطعامه، وأنها لم تتمكن من زيارته إلا بعد 3 أيام من نقله إلى غرفته".بقي عبد الرحمن الزغل مقيّداً خلال كل الفترة التي أمضاها في المستشفى، وتعمّدت عناصر الاحتلال أن تُبعد عنه حتى عمال النظافة منعاً من تواصله مع العالم الخارجي.بعد أسبوعين، نُقل من المستشفى إلى سجن مستشفى الرملة حيث اعتُقل بتهمة إلقاء زجاجاتٍ حارقة على قوات الاحتلال. ولأن حالته كانت تحتاج إلى رعاية خاصة، لم يلقها طبعاً وهو في الأسر، فالتهب جرحه.في حديثٍ إلى "مركز معلومات وادي حلوة" (Silwan)، نفى خال عبد الرحمن ما ورد في بيان شرطة الاحتلال عن اعتقال ابن أخته، مؤكداً أنه لم يكن يحمل زجاجة حارقة ولم يلقها باتجاههم، مضيفاً: "كان بيده 10 شواكل، ومتوجهاً لشراء الخبز. فأولاد أختي هم سند والدتهم بعد وفاة والدهم".بقيَ في سجن مستشفى الرملة 12 يوماً، ولم يُسمح بإعطائه إلا المسكنات، وقد أُفرج عنه في 14 سبتمبر/أيلول 2023 بشرط الحبس المنزلي المفتوح في قرية بيت نقوبا غربي القدس، والإبعاد عن منزله في الحارة الوسطى ببلدة سلوان.طوال فترة الحبس المنزلي، بقي عبد الرحمن داخل المنزل، ومُنع بطبيعة الحال من الذهاب إلى المدرسة، ولم يُسمح بزيارته إلا للأم التي عاشت معه لأنها الكفيل الوحيد له، فاضطرت أن تترك عملها -وهو مصدر رزقها الوحيد- للاعتناء بعبد الرحمن والحرص على عدم خروجه من البيت.وقد استمرت على هذه الحال، حتى مساء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين فكّت شرطة الاحتلال السوار الإلكتروني من قدم عبد الرحمن الزغل، وأُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.أمام عبد الرحمن اليوم سلسلة من العمليات الجراحية، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية أيضاً، من أجل استعادة النظر في عينه اليسرى، وترميم جمجمته التي تشوهت بسبب الرصاصة التي اخترقتها.في حديثٍ مع "الشرق"، يقول عبد الرحمن الزغل إنه نجا من الموت 4 مرات سابقاً، ويؤكد: "لا أتذكر شيئاً مما حصل معي".ثم يتابع الحديث عن شكل جمجمته الجديد، قائلاً: "كنت أقرف من حالي لما أشوف حالي"، ويشير إلى رأسه، موضحاً: "رأسي اليوم يُعتبر عادياً، لكني كنتُ أستطيع أن أرى القطب بداخله، ولم يكن بالشكل الذي ترونه الآن". -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

من هي إسراء جعابيص التي ورد اسمها ضمن الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم؟