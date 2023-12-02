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بيت الشعر -المفرق ينظم أمسية شعرية في منتدى البيت العربي الثقافي

12/2/2023 4:21:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقام بيت الشعر _ المفرق مساء الخميس ٢٠٢٣/١١/٣٠ أمسية شعرية أخآذة في مقر منتدى البيت العربي الثقافي في العاصمة عمان ، بحضور مدير بيت الشعر فيصل السرحان وبحضور رئيس منتدى البيت العربي الثقافي المهندس صالح الجعافرة ، وبحضور عدد من الشعراء والمثقفين.

أحيا هذه الأمسية شاعران عراقيان من الشعراء المميزين هما الشاعر مكي النزال والشاعر محمد نصيف ، وقد أدار فعاليات الامسية الدكتور علي الشوابكة الذي تحدث عن رسالة الشارقة الثقافية بصفتها حاضنة من أهم الحواضن الثقافية العربية بقيادة حاكمها راعي الفكر والادب والثقافة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .
الشاعر مكي النزال صاحب التجربة الشعرية العميقة المكتنزة بالمعرفة والثقة قدم مجموعة من أبهى قصائده منها :

في خيالي فستان عرس وزفة = وطيور عجيبة اللون، شفة ووجوة سعيدة، وقلوب = حول عيني عروسها ملتفة

باسقات النخيل ترقص جذلى = وفرات في الغيم يضربُ دُفَه

نصف قلبي بكى لفرحة عمري = في بعيد وضيع الحزن نصفه

كان صحبي يضمدون جراحي = وهم اليوم في نعيم وترفة

ودعوني وقيل إن لقاء = سوف يأتي بعد انتظار بلهفة

قيل إن المنى تنال سريعًا = حين تمضي النفوس للحتم عقة

ويح نفسي ألم تكن تتمنى؟ = كيف تنجو من المنايا بخفة؟

قبل عشرين من سني شقاء = لم ترد في الحساب لفظة رأفة

إنما يسأل الجميع جميعًا = عن مواقيتهم بلطف وطرفة

من سيبقى على المسارب حيا ؟ = من سيلقى بأول الدرب حتفه؟

وهل الفقد غير محض حياة = خارج الوقت والمكان ترفه

كان جل الحديث فحوى رحيل = بامتثال ورغبة لا تُسفه

وحكيم يصيح يا صحب رفقا = جعل الله حول من شاء لطفه يا لهول السؤال ساعة جد = هو و موت يا قوم لن نستخفه

أنتم للعراق خير ضمادٍ = إن رحلتم فمن سيوقف نزفه يا حكيمًا يثور والصدر عار = إن بين الحياة والموت ألفة

كم جسور يداهم الموت حيًّا = بَيْدَ أن اقترابه فيه رجفة يتخطى قفار رعب بعزم = وتُداري شجاعة القلب خوفه

ويح نفسي وكان فيها مناكم = أفلتت من عقارب الوقت هفة وقفت مثلما أطلتم وقوفا = تتحدى بوقفة إثر وقفة

الشاعر الإعلامي صاحب الرسالة الثقافية الإعلامية المميزة محمد نصيف ، قدم فيضا من بنات فكره في هذه الامسية فقرأ عدة قصائد منها :

القدسُ وجرحُ النكسة
محمد نصيف
خمسونَ عاماً وجرحُ القدسِ ما هَجَعَا
وصـمـتُـنـا عنْ أذاها زادَها وَجَعَا
خمسونَ عاماً تداوي جُرْحَ نكستِها
وكمْ دعيٍّ بها في طعنِها بَرَعَا
تنوحُ بالمسجدِ الأقصى قصائدُنا
نوحَ الحمامِ بنجوى حزنِهِ سَجَعَا
نَمَا الحنينُ على أضلاعِنا شجراً
وكلُّ غصنٍ بهِ مِنْ دمعِنا رَضَعَا
وكمْ مِنْ الوجدِ لمْ يطفأ بغيثِ منى
وكمْ مِنَ الشوقِ في أعماقِنا قُمِعَا
وتلتظي حسراتُ الشوقِ في دمِنا
ضاقَ المدى بلظانا قدرَ ما اتّسَعَا
مواكبُ الموتِ ما زالتُ تطوفُ بها
وكلُّ ركنٍ بها مِنْ موتِها شَبِعَا
فلا المواويلُ في أفراحِها صَدَحَتْ
ولا السلامُ إلى حاراتِها رَجَعَا
والمدّعونَ افتتناناً في محبّتِها
صاروا لمِنْ سَرَقَوا أهدابَها تَبَعَا
والنائحونَ على شكوى مواجعِها
يُمالئونَ الذي مِنْ لحمِها قَطَعَا
والحارسونَ حِمَاها والعدوُّ هُمُ
هُمُ الذينّ أحالوا أمنَها فَزَعَا
فليسَ مِنْ زارعٍ حقلَ الحياةِ أذى
إلاّ جَنَى نَادماً مِنْ مرِّ ما زَرَعَا
خمسونَ عاماً وبعضُ العربِ في سَفَهٍ
يستلطفونَ مِنَ الأفعالِ ما شَنُعَا
ويُنغِضُونَ رؤوساً ملؤُها عَفَنٌ
إنْ صاحبُ الحقِّ فينا للجهادِ دَعَا
فالراكعونَ على أعتابِ ذلّتِهِمْ
يغيظُهُمْ كلُّ رأسٍ ظلَّ مُرْتَفِعَا
ويأملُونَ انتفاعاً مِنْ مذلَّتِهِمْ
هلْ مِنْ ذليلِ حِمَى مِنْ ذلّهِ انْتَفَعَا
فأضعفُ الحقِّ ما يُعطى لطالبِهِ
منّاً ، وأصلبُهُ ما جاءَ مُنْتَزَعَا

بدوره قام فريق فضائية الشارقة بعمل التغطية الإعلامية لهذه الأمسية على أكمل وجه وبأبهى حلة .

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