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أمير الجوف: رؤية 2030 تسابق جدولها الزمني بفضل تخطيط عرّابها ولي العهد - جريدة الوطن السعودية

12/2/2023 4:17:29 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تسير بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة ، وبإستراتيجية محترفة تسعى لتحقيق أهدافها بكل دقة لتحويل المملكة إلى مرحلة متقدمة من التطوير والتنمية .
وأضاف بأن خطط رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي يعتبر ولي العهد عرّابها تسير بفضل الله حسب الخطط الموضوعة، وتسابق جدولها الزمني في تحقيق الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحملة الإعلامية المشتركة لتواصل رؤية المملكة ٢٠٣٠ في منطقة الجوف وفق عنوان (الجوف...قصة تاريخية ورؤية مستقبلية)، حيث انطلقت الحملة في المنطقة لجميع الإدارات عبر وسميّ:
#رؤية _السعودية_٢٠٣٠
#عايشينها_وشايفينها_في_الجوف
وتُعتبر الجوف من المناطق الواعدة في جميع المجالات الاستثمارية الاقتصادية والزراعية والتعدينية والصحية واللوجستية و السياحة بأنواعها الأثري والتراثي، بفضل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.
وتُعدُّ منطقة الجوف من المناطق التي تميزت بالنمو الحضاري منذ زمن، ويشهد على ذلك آثارها وتاريخها الذي امتد لآلاف السنين، وأصبح وجهة للسياح من مختلف أنحاء العالم مما جعلها من المناطق الواعدة سياحيًّا واقتصاديًّا، وتعتبر مركز جذب وفرصاً واعدة وطموحة للاستثمار النوعي المحلي والأجنبي،.
ويزور الجوف مئات السياح الأجانب، ويطلعون على معالمها التراثية من قلعة مارد ومسجد عمر بن الخطاب وسور دومة الجندل الأثري وبحيرة دومة الجندل وقلعة زعبل وبئر سيسرا وموقع نحت الجمل بمدينة سكاكا وقرية الشويحطية ، وقصر كاف بمحافظة القريات، وغيرها من الموقع الآثرية والتراثية بالمنطقة ومحافظاتها .
فيما تميزت منطقة الجوف بوجود منفذ الحديثة الحدودي الذي يُعد أكبر منفذ بري مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجوف تُعرف بعاصمة الطاقة المتجددة حيث أُطلق قبل أعوام مشروع محطتَي الطاقة الشمسية بمدينة سكاكا وطاقة الرياح بمدينة دومة الجندل، وتمثل مثل هذه المشروعات تطبيقًا عمليًّا على أرض الواقع لرؤية "السعودية ٢٠٣٠" فأصبحت الجوف تشكل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى كونها سلة غذاء المملكة ، وذلك لوجود المشاريع الزراعية على أرضها في منطقة بسيطا لإنتاج الفواكه والخضراوات والأعلاف، ويوجد بها أكبر مزرعة زيتون بالعالم، وتنتشر أشجار النخيل في جميع محافظاتها.

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