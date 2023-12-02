البنك الفيدرالي يطلق بوابة حصرية لفتح حساب لغير المقيمين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): أعلن البنك الفيدرالي عن إطلاق بوابة حصرية للهنود غير المقيمين. من خلال البوابة، يمكن للهنود غير المقيمين الآن فتح حساب توفير من أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. كما تم تقديم خدمة البريد السريع على عتبة الباب في مواقع مختارة لجمع النماذج المكتملة ووثائق اعرف عميلك المصدقة حسب الأصول.

أطلقت Joy PV، نائبة الرئيس الأول ورئيسة قسم الودائع في البنك الفيدرالي Wealth & Banca، البوابة في دبي، وفتحت السيدة Sindhu Biju، مديرة برنامج Radio Asia 947 FM وصحفية بارزة في الإمارات العربية المتحدة، الحساب الأول. كما حضر حفل الإطلاق Aravind Karthikeyan، كبير المسؤولين التمثيليين - في البنك الفيدرالي في مجلس التعاون الخليجي، وSherin K Kuriakose، كبيرة المسؤولين التمثيليين - بالبنك الفيدرالي في دبي.

وبمناسبة الإطلاق، قالت Shalini Warrier ، المديرة التنفيذية للبنك الفيدرالي : "إن توفير تجربة فتح حساب سلسة وسهلة، مع ضمان الامتثال التنظيمي، هو السمة المميزة لبوابتنا الإلكترونية لغير المقيمين التي تم إطلاقها مؤخرًا. هذه مبادرة أخرى تعزز شعار بنكنا المتمثل في "الرقمية في الصدارة، والإنسان في الصميم". وأشجع المغتربين الهنود الكرام في جميع أنحاء العالم على الشروع في رحلتهم المالية معنا والاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية".

مع إطلاق بوابة غير المقيمين عبر الإنترنت، يؤكد البنك الفيدرالي من جديد التزامه بخدمة الاحتياجات المالية الفريدة للعملاء الهنود غير المقيمين. تعزز بوابة فتح حساب غير المقيمين الحصرية هذه تجربة فتح الحساب السلسة للهنود غير المقيمين في جميع أنحاء العالم. يمكن الوصول إلى البوابة من خلال موقعنا الإلكتروني.

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