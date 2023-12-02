البنك الفيدرالي يطلق بوابة حصرية لفتح حساب لغير المقيمين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): أعلن البنك الفيدرالي عن إطلاق بوابة حصرية للهنود غير المقيمين. من خلال البوابة، يمكن للهنود غير المقيمين الآن فتح حساب توفير من أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. كما تم تقديم خدمة البريد السريع على عتبة الباب في مواقع مختارة لجمع النماذج المكتملة ووثائق اعرف عميلك المصدقة حسب الأصول.
أطلقت Joy PV، نائبة الرئيس الأول ورئيسة قسم الودائع في البنك الفيدرالي Wealth & Banca، البوابة في دبي، وفتحت السيدة Sindhu Biju، مديرة برنامج Radio Asia 947 FM وصحفية بارزة في الإمارات العربية المتحدة، الحساب الأول. كما حضر حفل الإطلاق Aravind Karthikeyan، كبير المسؤولين التمثيليين - في البنك الفيدرالي في مجلس التعاون الخليجي، وSherin K Kuriakose، كبيرة المسؤولين التمثيليين - بالبنك الفيدرالي في دبي.
وبمناسبة الإطلاق، قالت Shalini Warrier ، المديرة التنفيذية للبنك الفيدرالي : "إن توفير تجربة فتح حساب سلسة وسهلة، مع ضمان الامتثال التنظيمي، هو السمة المميزة لبوابتنا الإلكترونية لغير المقيمين التي تم إطلاقها مؤخرًا. هذه مبادرة أخرى تعزز شعار بنكنا المتمثل في "الرقمية في الصدارة، والإنسان في الصميم". وأشجع المغتربين الهنود الكرام في جميع أنحاء العالم على الشروع في رحلتهم المالية معنا والاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية".
مع إطلاق بوابة غير المقيمين عبر الإنترنت، يؤكد البنك الفيدرالي من جديد التزامه بخدمة الاحتياجات المالية الفريدة للعملاء الهنود غير المقيمين. تعزز بوابة فتح حساب غير المقيمين الحصرية هذه تجربة فتح الحساب السلسة للهنود غير المقيمين في جميع أنحاء العالم. يمكن الوصول إلى البوابة من خلال موقعنا الإلكتروني.
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