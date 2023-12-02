النفط يسجل خسائر أسبوعية 2%.. وبرنت دون 80 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية التعاملات، مع استيعاب المستثمرين نتائج اجتماع“أوبك+” الذي لم يتضمن تخفيضات إنتاج سوى بشكل طوعي عبر المنتجين، وسط بيانات أظهرت ضعف القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 2.45% بما يعادل 1.98 دولار عند 78.88 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2%.
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وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 2.5% أو 1.89 دولار إلى 74.07 دولار للبرميل، ليتراجع العقد منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.95%، وتمتد سلسلة خسائره عبر ستة أسابيع على التوالي.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثالث عشر على التوالي خلال نوفمبر، مع انخفاض الإنتاج والتوظيف في ظل تقلص الطلبيات الجديدة.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة، زاد بمقدار خمس منصات إلى 505 منصات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر.
Source:
MENAFN02122023000202011048ID1107524806
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