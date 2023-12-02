بوتين يصدر مرسوما بزيادة عدد الجيش الروسي 15%

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، بزيادة عدد القوات العسكرية بنسبة 15%، في خطوة قال الجيش إنها ترجع إلى“تهديدات” مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا.

ويأتي المرسوم مع سعي كل من أوكرانيا وروسيا إلى تحقيق مكاسب على الأرض وإعادة حشد قواتهما في النزاع الذي لم يشهد أي تغيير يذكر على الخطوط الأمامية في الأشهر الأخيرة.

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وجاء في بيان الجيش، أن“الزيادة في القوة الدائمة للجيش ترجع إلى التهديدات المتزايدة لبلادنا والمرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة والتوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف أن عدد الجنود في الخدمة سيزيد بنحو 170 ألف، وهذا رد“ملائم” على“النشاط العدائي لتكتل حلف شمال الأطلسي”.

ولفت البيان إلى عدم وجود خطط لإجراء تغييرات على قواعد التجنيد الإلزامي أو تنظيم حملة تعبئة أخرى، وهو إجراء لا يحظى بشعبية وتسبب في هروب جماعي للرجال من روسيا العام الماضي.

وبدلا من ذلك، ركّز الجيش في الأشهر الأخيرة على حملات التجنيد مع وعود بمكافآت مالية مجزية، خاصة في المناطق النائية.

لكن منتقدي الكرملين اعتبروا أن هذا الإجراء يرقى إلى مستوى تعبئة“خفية”، حيث يستمر تجنيد الرجال في الجيش بشكل متقطع.

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