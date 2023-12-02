وول ستريت ترتفع للأسبوع الخامس.. وداو جونز يضيف 294 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للارتفاع في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، بأن الإجراءات التي اتخذها صناع السياسة، دفعت أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يجعلها تفرض ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% أو 294 نقطة إلى 36245 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.

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وزادت قيمة مؤشر”S&P 500′′ بنسبة 0.6% أو 26 نقطة عند 4594 نقطة، ليرتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.75%.

وارتفع مؤشر“ناسداك” خلال الأسبوع بنسبة 0.4%، بعد أن أنهى جلسة اليوم بمكاسب 0.55% بما يعادل 78 نقطة عند 14305 نقطة.

وبهذا تحقق المؤشرات مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، حيث حقق“داو جونز” أعلى إغلاق منذ يناير 2022، فيما أنهى مؤشر“S&P 500” الجلسة عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات“داو جونز ماركت”.

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