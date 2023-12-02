وول ستريت ترتفع للأسبوع الخامس.. وداو جونز يضيف 294 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للارتفاع في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، بأن الإجراءات التي اتخذها صناع السياسة، دفعت أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يجعلها تفرض ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% أو 294 نقطة إلى 36245 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.
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وزادت قيمة مؤشر”S&P 500′′ بنسبة 0.6% أو 26 نقطة عند 4594 نقطة، ليرتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.75%.
وارتفع مؤشر“ناسداك” خلال الأسبوع بنسبة 0.4%، بعد أن أنهى جلسة اليوم بمكاسب 0.55% بما يعادل 78 نقطة عند 14305 نقطة.
وبهذا تحقق المؤشرات مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، حيث حقق“داو جونز” أعلى إغلاق منذ يناير 2022، فيما أنهى مؤشر“S&P 500” الجلسة عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات“داو جونز ماركت”.
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MENAFN02122023000202011048ID1107524804
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