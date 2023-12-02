يلين: الاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح لتحقيق هبوط سلس

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنها تعتقد بأن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية للقضاء على التوقعات التضخمية وإنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق“هبوط سلس”.

والهبوط السلس هو الحد من التضخم عن طريق تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي دون التسبب في الانزلاق إلى براثن الركود.

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وأبلغت يلين الصحفيين بعد كلمة ألقتها في مصنع لمعالجة الليثيوم في ولاية نورث كارولاينا، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان يضطر أحيانا في الماضي إلى تشديد السياسة النقدية لمنع التضخم من أن يصبح متأصلا في مفاصل الاقتصاد لدرجة أنه يتسبب في الركود.

وقالت:“لسنا بحاجة لذلك الآن. أعتقد بأن هناك علامات جيدة للغاية تشير إلى أننا سنحقق هذا الهبوط السلس مع استقرار معدلات البطالة بشكل أو بآخر.. وتباطؤ النمو إلى مستوى مستدام. أعتقد بأننا في هذه المرحلة”.

وأضافت“التضخم انخفض الآن بشكل كبير”، مع عودة أسعار بعض السلع مثل البيض إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأردفت“والآن تترجم مكاسب الأجور فعليا إلى دخل حقيقي أكبر. لذا آمل أن يرى الأمريكيون تدريجيا أن الأمور تتحسن”.

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