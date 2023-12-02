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معرض للنقل الذكي في الصين يشهد توقيع اتفاقيات بـ8.27 مليار دولار

12/2/2023 4:14:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد معرض تشجيانج الدولي الخامس لصناعة النقل الذكي، الذي عقد في الصين، توقيع مشروعات في صناعة النقل باستثمارات تزيد على 58.8 مليار يوان (نحو 8.27 مليار دولار).

وقالت مديرية النقل بمقاطعة تشجيانج في شرقي الصين، إنه تم التوقيع على 51 مشروعاً شاملاً لصناعة النقل خلال المعرض، الذي يستمر خلال الفترة ما بين يومي الجمعة والأحد المقبل.

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وتغطي المشروعات مجالات النقل بالسكك الحديد، والنقل الأخضر، والخدمات اللوجستية الرقمية، والموانئ الذكية، والخدمات المتعلقة بالنقل ومجالات أخرى.

واجتذبت الدورات الأربع السابقة للمعرض أكثر من 2000 شركة رئيسة من الداخل والخارج، ما أثمر عن توقيع مشاريع صناعية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار يوان، وعرض أكثر من 1000 منتج جديد في قطاع النقل.

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