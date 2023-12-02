معرض للنقل الذكي في الصين يشهد توقيع اتفاقيات بـ8.27 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد معرض تشجيانج الدولي الخامس لصناعة النقل الذكي، الذي عقد في الصين، توقيع مشروعات في صناعة النقل باستثمارات تزيد على 58.8 مليار يوان (نحو 8.27 مليار دولار).
وقالت مديرية النقل بمقاطعة تشجيانج في شرقي الصين، إنه تم التوقيع على 51 مشروعاً شاملاً لصناعة النقل خلال المعرض، الذي يستمر خلال الفترة ما بين يومي الجمعة والأحد المقبل.
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وتغطي المشروعات مجالات النقل بالسكك الحديد، والنقل الأخضر، والخدمات اللوجستية الرقمية، والموانئ الذكية، والخدمات المتعلقة بالنقل ومجالات أخرى.
واجتذبت الدورات الأربع السابقة للمعرض أكثر من 2000 شركة رئيسة من الداخل والخارج، ما أثمر عن توقيع مشاريع صناعية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار يوان، وعرض أكثر من 1000 منتج جديد في قطاع النقل.
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