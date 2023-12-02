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تجارة الخدمات في الصين تنمو بنسبة 8.7% خلال 10 أشهر

12/2/2023 4:14:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، نمواً في قيمة تجارة الخدمات في الصين بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأضافت بيانات وزارة التجارة الصينية، أن قيمةتجارة الخدمات في الصين تجاوزت 5.34 تريليون يوان (نحو 751.65 مليار دولار) خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي.

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ومن بين الإجمالي، ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 23.5% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 3.16 تريليون يوان، بينما انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.18 تريليون يوان.

وحافظت تجارة الصين في الخدمات كثيفة المعرفة على نمو مطرد خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت بنسبة 8.9% على أساس سنوي إلى حوالي 2.23 تريليون يوان.

كما سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة في هذا القطاع بنسبة 71.7% عن العام الماضي إلى أكثر من 1.18 تريليون يوان.

وتوسعت الصادرات والواردات من خدمات السفر بنسبة 53.8% ونسبة 73.2% على أساس سنوي، على التوالي، بحسب البيانات الصادرة.

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