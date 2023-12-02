تجارة الخدمات في الصين تنمو بنسبة 8.7% خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، نمواً في قيمة تجارة الخدمات في الصين بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وأضافت بيانات وزارة التجارة الصينية، أن قيمةتجارة الخدمات في الصين تجاوزت 5.34 تريليون يوان (نحو 751.65 مليار دولار) خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي.
موضوعات متعلقة
روسيا تبحث إنشاء تجمعات صناعية في الهند “تيك توك” تطلب من محكمة أوروبية تعليق تصنيفها كـ”حارس بوابة” “وول مارت” توقف نشر إعلاناتها على منصة إكس
ومن بين الإجمالي، ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 23.5% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 3.16 تريليون يوان، بينما انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.18 تريليون يوان.
وحافظت تجارة الصين في الخدمات كثيفة المعرفة على نمو مطرد خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت بنسبة 8.9% على أساس سنوي إلى حوالي 2.23 تريليون يوان.
كما سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة في هذا القطاع بنسبة 71.7% عن العام الماضي إلى أكثر من 1.18 تريليون يوان.
وتوسعت الصادرات والواردات من خدمات السفر بنسبة 53.8% ونسبة 73.2% على أساس سنوي، على التوالي، بحسب البيانات الصادرة.
MENAFN02122023000202011048ID1107524801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.