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سويسرا تدعم الصندوق الأخضر للمناخ بـ135 مليون فرنك

12/2/2023 4:14:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه، ضخ 135 مليون فرنك سويسري؛ من أجل الصندوق الأخضر لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقال الرئيس السويسري – في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت –“إن التغير المناخي خطر علينا جميعا وعلى كل الدول والمناطق والشعوب”، مشيرا إلى أنه تم إجراء استفتاء حول خطة المناخ للسنوات المقبلة وحظيت بالتأييد.

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وأضاف“نحن نحتاج لخطوات عملية وشجاعة لمواجهة خطر المناخ، كما إننا نحتاج لابتكارات أكثر وإبداعات قوية واستثمارات بالطاقات المتجددة.. علينا في سويسرا أن نغير عددا من أنماط الأكل في البيوت”.

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MENAFN02122023000202011048ID1107524800

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