سويسرا تدعم الصندوق الأخضر للمناخ بـ135 مليون فرنك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه، ضخ 135 مليون فرنك سويسري؛ من أجل الصندوق الأخضر لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال الرئيس السويسري – في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت –“إن التغير المناخي خطر علينا جميعا وعلى كل الدول والمناطق والشعوب”، مشيرا إلى أنه تم إجراء استفتاء حول خطة المناخ للسنوات المقبلة وحظيت بالتأييد.
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وأضاف“نحن نحتاج لخطوات عملية وشجاعة لمواجهة خطر المناخ، كما إننا نحتاج لابتكارات أكثر وإبداعات قوية واستثمارات بالطاقات المتجددة.. علينا في سويسرا أن نغير عددا من أنماط الأكل في البيوت”.
Source:
MENAFN02122023000202011048ID1107524800
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