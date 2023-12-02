الطلبيات الخارجية للمصانع الكورية تسجل 23 مليار دولار بنحو عام

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع الطلبيات الخارجية للمصانع في كوريا الجنوبية، التي فازت بها شركات البناء، بنسبة 13% على أساس سنوي في الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، بفضل الطلب الكبير من الشرق الأوسط.

وأشارت بيانات وزارة التجارة الكورية الجنوبية، إلى حصول شركات البناء المحلية على طلبيات مصانع بقيمة 23.4 مليار دولار من الخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة مع 20.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

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وبلغت قيمة طلبيات الشرق الأوسط على المصانع 8.75 مليار دولار في فترة 11 شهرا، بزيادة ثلاثة أضعاف من 2.89 مليار دولار التي حصلت عليها شركات البناء المحلية قبل عام.

وأوضحت البيانات أن الزيادة وجدت دفعة من اجتماعات القمم التي عقدتها كوريا الجنوبية مع ثلاث دول في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، مشيرة إلى وجود احتمالية لتحقيق شركات البناء الكورية الجنوبية هدفها السنوي لطلبات المصانع الخارجية البالغ 30 مليار دولار هذا العام.

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