الطلبيات الخارجية للمصانع الكورية تسجل 23 مليار دولار بنحو عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع الطلبيات الخارجية للمصانع في كوريا الجنوبية، التي فازت بها شركات البناء، بنسبة 13% على أساس سنوي في الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، بفضل الطلب الكبير من الشرق الأوسط.
وأشارت بيانات وزارة التجارة الكورية الجنوبية، إلى حصول شركات البناء المحلية على طلبيات مصانع بقيمة 23.4 مليار دولار من الخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة مع 20.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
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وبلغت قيمة طلبيات الشرق الأوسط على المصانع 8.75 مليار دولار في فترة 11 شهرا، بزيادة ثلاثة أضعاف من 2.89 مليار دولار التي حصلت عليها شركات البناء المحلية قبل عام.
وأوضحت البيانات أن الزيادة وجدت دفعة من اجتماعات القمم التي عقدتها كوريا الجنوبية مع ثلاث دول في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، مشيرة إلى وجود احتمالية لتحقيق شركات البناء الكورية الجنوبية هدفها السنوي لطلبات المصانع الخارجية البالغ 30 مليار دولار هذا العام.
Source:
MENAFN02122023000202011048ID1107524798
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