-->

Saturday, 02 December 2023 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطلبيات الخارجية للمصانع الكورية تسجل 23 مليار دولار بنحو عام

12/2/2023 4:14:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع الطلبيات الخارجية للمصانع في كوريا الجنوبية، التي فازت بها شركات البناء، بنسبة 13% على أساس سنوي في الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، بفضل الطلب الكبير من الشرق الأوسط.

وأشارت بيانات وزارة التجارة الكورية الجنوبية، إلى حصول شركات البناء المحلية على طلبيات مصانع بقيمة 23.4 مليار دولار من الخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة مع 20.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

موضوعات متعلقة روسيا تبحث إنشاء تجمعات صناعية في الهند “تيك توك” تطلب من محكمة أوروبية تعليق تصنيفها كـ”حارس بوابة” “وول مارت” توقف نشر إعلاناتها على منصة إكس

وبلغت قيمة طلبيات الشرق الأوسط على المصانع 8.75 مليار دولار في فترة 11 شهرا، بزيادة ثلاثة أضعاف من 2.89 مليار دولار التي حصلت عليها شركات البناء المحلية قبل عام.

وأوضحت البيانات أن الزيادة وجدت دفعة من اجتماعات القمم التي عقدتها كوريا الجنوبية مع ثلاث دول في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، مشيرة إلى وجود احتمالية لتحقيق شركات البناء الكورية الجنوبية هدفها السنوي لطلبات المصانع الخارجية البالغ 30 مليار دولار هذا العام.

Source:

MENAFN02122023000202011048ID1107524798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث