اقتصادية القناة تعرض فرص ومزايا الاستثمار بالمنطقة خلال COP28

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عرض وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال لقائه بممثلي شركات كبرى في قطاعات متنوعة، إمكانيات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية وحوافز الاستثمار المطروحة.
جاء ذلك على هامش مشاركة المنطقة الفعالة في فعاليات قمة المناخ بدبي COP28، بجناح عرضت من خلاله فرص الاستثمار أمام الشركات العالمية.
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وبحث جمال الدين خلال لقائه بممثلي شركة أكوا باور السعودية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة وتسريع وتيرة العمل في الدراسات اللازمة للمشروع.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والتي أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً نفذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، وشهد أيضاً تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بالمحلل الكهربائي.
كما التقى جمال الدين، Kim Fejjfer الشريك الإداري والمدير التنفيذي بشركة P capital المتخصصة في إدارة الصناديق، واستعرض أوجه التعاون المستقبلية مع الشركة خاصة في مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر.
وأوضح أن مشروعات الوقود الأخضر في حاجة إلي التمويل لتسريع وتيرة العمل بها، كما أن مستثمري هذه المشروعات في حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي.
وعقد رئيس المنطقة الاقتصادية اجتماعا مع George Weber عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Wilo SE المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها في دورتموند بألمانيا.
وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى في تغذية المشروعات القومية.
واستعرض وليد جمال الدين، خلال اللقاء، إمكانيات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التي يمكنها استضافة هذه الصناعة والمناطق اللوجستية التي تسهم في تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التي تطل علي البحرين الأحمر والمتوسط وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الإفريقية.
كما شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة بعنوان“الهيدروجين الأخضر.. من الإعلان إلي الاستثمار”، داخل الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل.
وتطرقت الجلسة إلى حرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلي أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر.
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