اقتصادية القناة تعرض فرص ومزايا الاستثمار بالمنطقة خلال COP28

MENAFN - Al-Borsa News) عرض وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال لقائه بممثلي شركات كبرى في قطاعات متنوعة، إمكانيات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية وحوافز الاستثمار المطروحة.

جاء ذلك على هامش مشاركة المنطقة الفعالة في فعاليات قمة المناخ بدبي COP28، بجناح عرضت من خلاله فرص الاستثمار أمام الشركات العالمية.

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وبحث جمال الدين خلال لقائه بممثلي شركة أكوا باور السعودية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة وتسريع وتيرة العمل في الدراسات اللازمة للمشروع.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والتي أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً نفذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، وشهد أيضاً تصدير أول شحنة أمونيا ‏في العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع ‏بالمحلل الكهربائي.

كما التقى جمال الدين، Kim Fejjfer الشريك الإداري والمدير التنفيذي بشركة P capital المتخصصة في إدارة الصناديق، واستعرض أوجه التعاون المستقبلية مع الشركة خاصة في مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر.

وأوضح أن مشروعات الوقود الأخضر في حاجة إلي التمويل لتسريع وتيرة العمل بها، كما أن مستثمري هذه المشروعات في حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي.

وعقد رئيس المنطقة الاقتصادية اجتماعا مع George Weber عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Wilo SE المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها في دورتموند بألمانيا.

وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى في تغذية المشروعات القومية.

واستعرض وليد جمال الدين، خلال اللقاء، إمكانيات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التي يمكنها استضافة هذه الصناعة والمناطق اللوجستية التي تسهم في تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التي تطل علي البحرين الأحمر والمتوسط وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الإفريقية.

كما شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة بعنوان“الهيدروجين الأخضر.. من الإعلان إلي الاستثمار”، داخل الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل.

وتطرقت الجلسة إلى حرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلي أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر.

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