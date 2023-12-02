العجز التجاري لتركيا يتراجع بنحو 33% في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.
وقال وزير التجارة عمر بولات إن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر.
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وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الواردات تراجعت بنسبة 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.
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MENAFN02122023000202011048ID1107524796
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