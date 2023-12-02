العجز التجاري لتركيا يتراجع بنحو 33% في نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.

وقال وزير التجارة عمر بولات إن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الواردات تراجعت بنسبة 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.

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