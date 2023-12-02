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العجز التجاري لتركيا يتراجع بنحو 33% في نوفمبر

12/2/2023 4:14:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.

وقال وزير التجارة عمر بولات إن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الواردات تراجعت بنسبة 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.

Source:

MENAFN02122023000202011048ID1107524796

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