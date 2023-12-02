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أمريكا تعتزم إعلان تخصيص 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

12/2/2023 4:14:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساهمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر.

ويعد الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2010 أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.

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وسيكون ذلك التعهد إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق.

وستعلن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس عن هذا التعهد في وقت لاحق اليوم السبت خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

وهاريس، التي تمثل الولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بدلا من الرئيس جو بايدن، جزء من وفد أمريكي يضم أيضا مبعوث المناخ جون كيري وعشرات من كبار المسؤولين.

Source:

MENAFN02122023000202011048ID1107524795

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