أمريكا تعتزم إعلان تخصيص 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساهمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر.
ويعد الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2010 أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.
موضوعات متعلقة
“كيري”: لن نحقق الحياد الكربوني بحلول 2050 بدون الطاقة النووية 30 مليار دولار تمويلات الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ بالدول النامية سويسرا تدعم الصندوق الأخضر للمناخ بـ135 مليون فرنك
وسيكون ذلك التعهد إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق.
وستعلن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس عن هذا التعهد في وقت لاحق اليوم السبت خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي.
وهاريس، التي تمثل الولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بدلا من الرئيس جو بايدن، جزء من وفد أمريكي يضم أيضا مبعوث المناخ جون كيري وعشرات من كبار المسؤولين.
Source:
MENAFN02122023000202011048ID1107524795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.