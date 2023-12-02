30 مليار دولار تمويلات الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ بالدول النامية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي أسهم بما يقرب من 30 مليار دولار في تمويل المناخ للدول النامية، يطمح في تحقيق هدف 100 مليار بحلول نهاية العام الجاري ومضاعفة تمويله من أجل التكيف.
وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام“المائدة المستديرة للتقييم العالمي لرئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ“كوب28”:“إن الأمر كله يتعلق بالتنفيذ، من حيث التمويل والشراكات، يعد تمويل المناخ أحد الموضوعات الأساسية في الأيام المقبلة، ولكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط بل يتعلق أيضًا بالثقة.. من أولوياتنا في الاتحاد الأوروبي حاليًا التأكد من أن صندوق الخسائر والأضرار الجديد يمكن أن يبدأ العمل دون تأخير، ولقد أعلنت بالأمس أن 25 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي سوف تكون متاحة على الفور للمساعدة في تفعيل الصندوق، وأعلنت عدة دول أعضاء عن مساهمات للتأكد من أن الصندوق جاهز للعمل في وقت قصير، ولكن هناك حاجة إلى المزيد”.
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وأضافت:“يتعين على المجتمع الدولي أن ينتقل من المليارات إلى التريليونات، ولتحقيق ذلك، علينا إيجاد مصادر جديدة للدخل، أولا، أنا أؤيد تماما مبادرة الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوضع رسوم جديدة لجمع المزيد من الأموال للعمل المناخي، ثانيا، يتعين علينا تنمية سوق السندات الخضراء، وخاصة في البلدان النامية حيث تسهل السندات الخضراء تدفق رأس المال الخاص في المشاريع الخضراء، ولذلك، أطلقنا مبادرة السندات الخضراء العالمية لجذب رأس المال الخاص إلى البلدان النامية، وهذا هو المكان الذي يجب أن يذهب إليه رأس المال الخاص”.
وتابعت“وثالثا، يتعين علينا توسيع نطاق تسعير الكربون، ففي أوروبا، لدينا ما يقرب من عقدين من الخبرة في مجال تسعير الكربون، اسمحوا لي أن أقدم لكم رقمين، ففي هذه الفترة، انخفضت الانبعاثات التي يغطيها نظامنا بنسبة 40% تقريبا، استمر الاقتصاد في النمو، وقد جمعنا أكثر من 175 مليار يورو من الإيرادات، وستذهب هذه العائدات إلى العمل المناخي، بما في ذلك في البلدان النامية، بالأمس، تعاونا مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق أسواق الكربون ووضع معايير لأرصدة الكربون الحقيقية، وبطبيعة الحال، يتعين علينا إصلاح البنية المالية الدولية”.
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MENAFN02122023000202011048ID1107524794
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