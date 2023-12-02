30 مليار دولار تمويلات الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ بالدول النامية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي أسهم بما يقرب من 30 مليار دولار في تمويل المناخ للدول النامية، يطمح في تحقيق هدف 100 مليار بحلول نهاية العام الجاري ومضاعفة تمويله من أجل التكيف.

وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام“المائدة المستديرة للتقييم العالمي لرئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ“كوب28”:“إن الأمر كله يتعلق بالتنفيذ، من حيث التمويل والشراكات، يعد تمويل المناخ أحد الموضوعات الأساسية في الأيام المقبلة، ولكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط بل يتعلق أيضًا بالثقة.. من أولوياتنا في الاتحاد الأوروبي حاليًا التأكد من أن صندوق الخسائر والأضرار الجديد يمكن أن يبدأ العمل دون تأخير، ولقد أعلنت بالأمس أن 25 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي سوف تكون متاحة على الفور للمساعدة في تفعيل الصندوق، وأعلنت عدة دول أعضاء عن مساهمات للتأكد من أن الصندوق جاهز للعمل في وقت قصير، ولكن هناك حاجة إلى المزيد”.

موضوعات“كيري”: لن نحقق الحياد الكربوني بحلول 2050 بدون الطاقة النووية أمريكا تعتزم إعلان تخصيص 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر سويسرا تدعم الصندوق الأخضر للمناخ بـ135 مليون فرنك

وأضافت:“يتعين على المجتمع الدولي أن ينتقل من المليارات إلى التريليونات، ولتحقيق ذلك، علينا إيجاد مصادر جديدة للدخل، أولا، أنا أؤيد تماما مبادرة الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوضع رسوم جديدة لجمع المزيد من الأموال للعمل المناخي، ثانيا، يتعين علينا تنمية سوق السندات الخضراء، وخاصة في البلدان النامية حيث تسهل السندات الخضراء تدفق رأس المال الخاص في المشاريع الخضراء، ولذلك، أطلقنا مبادرة السندات الخضراء العالمية لجذب رأس المال الخاص إلى البلدان النامية، وهذا هو المكان الذي يجب أن يذهب إليه رأس المال الخاص”.

وتابعت“وثالثا، يتعين علينا توسيع نطاق تسعير الكربون، ففي أوروبا، لدينا ما يقرب من عقدين من الخبرة في مجال تسعير الكربون، اسمحوا لي أن أقدم لكم رقمين، ففي هذه الفترة، انخفضت الانبعاثات التي يغطيها نظامنا بنسبة 40% تقريبا، استمر الاقتصاد في النمو، وقد جمعنا أكثر من 175 مليار يورو من الإيرادات، وستذهب هذه العائدات إلى العمل المناخي، بما في ذلك في البلدان النامية، بالأمس، تعاونا مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق أسواق الكربون ووضع معايير لأرصدة الكربون الحقيقية، وبطبيعة الحال، يتعين علينا إصلاح البنية المالية الدولية”.

Source: