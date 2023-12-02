وول مارت توقف نشر إعلاناتها على منصة إكس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة التجزئة الأمريكية“وول مارت” أنها لا تستخدم منصة التواصل الاجتماعي“إكس” –”تويتر” سابقًا- في الإعلان عن أعمالها، فيما يعد أحدث إجراء ضد الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وقالت متحدثة باسم“وول مارت”:“نحن لا نعلن على إكس، لأننا وجدنا منصات أخرى تساعدنا في الوصول بشكل أفضل إلى عملائنا”، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

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وأوضحت شركة“إكس” في وقت سابق أن الانخفاض المتوقع في إيرادات الإعلانات يتراوح بين 10 ملايين دولار و12 مليون دولار، خلال هذا الربع.

ورفعت“إكس” دعوى قضائية ضد منظمة“ميديا ماترز فور أمريكا” غير الربحية ذات الميول اليسارية بعد نشرها تقريرًا، سلط الضوء على شركات أمريكية ظهرت إعلاناتها بجوار منشورات يمينية متطرفة.

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