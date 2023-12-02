وول مارت توقف نشر إعلاناتها على منصة إكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة التجزئة الأمريكية“وول مارت” أنها لا تستخدم منصة التواصل الاجتماعي“إكس” –”تويتر” سابقًا- في الإعلان عن أعمالها، فيما يعد أحدث إجراء ضد الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وقالت متحدثة باسم“وول مارت”:“نحن لا نعلن على إكس، لأننا وجدنا منصات أخرى تساعدنا في الوصول بشكل أفضل إلى عملائنا”، حسبما ذكرت“بلومبرج”.
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وأوضحت شركة“إكس” في وقت سابق أن الانخفاض المتوقع في إيرادات الإعلانات يتراوح بين 10 ملايين دولار و12 مليون دولار، خلال هذا الربع.
ورفعت“إكس” دعوى قضائية ضد منظمة“ميديا ماترز فور أمريكا” غير الربحية ذات الميول اليسارية بعد نشرها تقريرًا، سلط الضوء على شركات أمريكية ظهرت إعلاناتها بجوار منشورات يمينية متطرفة.
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MENAFN02122023000202011048ID1107524792
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