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تيك توك تطلب من محكمة أوروبية تعليق تصنيفها كـحارس بوابة

12/2/2023 4:14:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلبت شركة“تيك توك” من ثاني أعلى محكمة في أوروبا تعليق تصنيفها كـ”حارس بوابة”، بموجب قواعد التكنولوجيا الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي حتى يحكم القضاة في الطعن الذي قدمته منصة التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم الشركة التابعة للصينية“بايت دانس”:“لقد تقدمنا بطلب لاتخاذ إجراءات مؤقتة”، بحسب“رويترز”.

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وطعنت“تيك توك” الشهر الماضي في قرار الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة العامة في لوكسمبورج، قائلة إن تصنيفها يخاطر بتقويض هدف قانون الأسواق الرقمية والمتمثل في حماية“حراس البوابة” من المنافسين الجدد.

وفي سبتمبر، ذكرت المفوضية الأوروبية ست شركات تكنولوجية كبرى على أنها حراس بوابة، منها“ألفابت” و”أمازون” و”ميتا”، و”آبل” و”مايكروسوفت”، لأنهم لاعبون مهمون في السوق ويمتلكون قوة سوقية كبيرة.

ورفعت شركتا“ميتا” و”آبل” دعوى قضائية ضد المفوضية بسبب هذا التصنيف، لكن يجب على الشركات أن تثبت أنها ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا لم يتم اتخاذ إجراء مؤقت.

Source:

MENAFN02122023000202011048ID1107524791

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