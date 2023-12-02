تيك توك تطلب من محكمة أوروبية تعليق تصنيفها كـحارس بوابة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طلبت شركة“تيك توك” من ثاني أعلى محكمة في أوروبا تعليق تصنيفها كـ”حارس بوابة”، بموجب قواعد التكنولوجيا الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي حتى يحكم القضاة في الطعن الذي قدمته منصة التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم الشركة التابعة للصينية“بايت دانس”:“لقد تقدمنا بطلب لاتخاذ إجراءات مؤقتة”، بحسب“رويترز”.
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وطعنت“تيك توك” الشهر الماضي في قرار الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة العامة في لوكسمبورج، قائلة إن تصنيفها يخاطر بتقويض هدف قانون الأسواق الرقمية والمتمثل في حماية“حراس البوابة” من المنافسين الجدد.
وفي سبتمبر، ذكرت المفوضية الأوروبية ست شركات تكنولوجية كبرى على أنها حراس بوابة، منها“ألفابت” و”أمازون” و”ميتا”، و”آبل” و”مايكروسوفت”، لأنهم لاعبون مهمون في السوق ويمتلكون قوة سوقية كبيرة.
ورفعت شركتا“ميتا” و”آبل” دعوى قضائية ضد المفوضية بسبب هذا التصنيف، لكن يجب على الشركات أن تثبت أنها ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا لم يتم اتخاذ إجراء مؤقت.
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MENAFN02122023000202011048ID1107524791
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