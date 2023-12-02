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روسيا تبحث إنشاء تجمعات صناعية في الهند

12/2/2023 4:14:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رومان تشيكوشوف رئيس قسم التعاون الدولي في وزارة الصناعة والتجارة، إن روسيا تدرس إمكانية إنشاء تجمعات صناعية في الهند وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين الروس لدخول السوق.

وأضاف تشيكوشوف قائلًا:“بالطبع، الهند من المواقع التي نفكر فيها لإنشاء نوع من التجمعات الصناعية، لن أسميها منطقة صناعية روسية، لأن مهمتنا هي جذب الشركاء الهنود، وربما حتى شركاء من دول أخرى”، حسبما نقت وكالة“تاس” الرسمية.

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وأوضح أن الدراسة تشمل دخول تجمع للمستثمرين الروس إلى هناك بشروط تفضيلية، من أجل إنشاء سلسلة إنتاج صناعية.

وقال كونستانتين كيم، رئيس مركز التجارة الخارجية التابع للوزارة، إنه يجب التمييز بين ثلاث نقاط رئيسية لمساعدة الشركات من الناحية العملية، البحث عن الموردين، والمساعدة اللوجستية، وكيفية التسويات والمدفوعات في الوضع الحالي.

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MENAFN02122023000202011048ID1107524790

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