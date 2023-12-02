روسيا تبحث إنشاء تجمعات صناعية في الهند

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رومان تشيكوشوف رئيس قسم التعاون الدولي في وزارة الصناعة والتجارة، إن روسيا تدرس إمكانية إنشاء تجمعات صناعية في الهند وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين الروس لدخول السوق.
وأضاف تشيكوشوف قائلًا:“بالطبع، الهند من المواقع التي نفكر فيها لإنشاء نوع من التجمعات الصناعية، لن أسميها منطقة صناعية روسية، لأن مهمتنا هي جذب الشركاء الهنود، وربما حتى شركاء من دول أخرى”، حسبما نقت وكالة“تاس” الرسمية.
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وأوضح أن الدراسة تشمل دخول تجمع للمستثمرين الروس إلى هناك بشروط تفضيلية، من أجل إنشاء سلسلة إنتاج صناعية.
وقال كونستانتين كيم، رئيس مركز التجارة الخارجية التابع للوزارة، إنه يجب التمييز بين ثلاث نقاط رئيسية لمساعدة الشركات من الناحية العملية، البحث عن الموردين، والمساعدة اللوجستية، وكيفية التسويات والمدفوعات في الوضع الحالي.
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MENAFN02122023000202011048ID1107524790
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