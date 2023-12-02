استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-استشهد فتى، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد الفتى شريف احمد عبد الرحيم الشاعر (16 عاما) من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن.
يذكر أن حصيلة العدوان آنذاك قد بلغت 11 شهيدا وأكثر من 20 إصابة، بينها حالات خطيرة
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