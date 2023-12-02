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استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

12/2/2023 4:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-استشهد فتى، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد الفتى شريف احمد عبد الرحيم الشاعر (16 عاما) من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن.

يذكر أن حصيلة العدوان آنذاك قد بلغت 11 شهيدا وأكثر من 20 إصابة، بينها حالات خطيرة

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