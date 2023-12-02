الجيش الاسرائيلي يدعي هجومه على اكثر من 400 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة

الجيش الاسرائيلي يدعي هجومه على اكثر من 400 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة
التاريخ
12/2/2023 4:13:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمة أكثر من "400 هدف" في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة، وأكد مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الهجمات، وقال إن الطائرات الحربية قصفت "أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف على منطقة خانيونس".
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