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الجيش الاسرائيلي يدعي هجومه على اكثر من 400 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة

12/2/2023 4:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمة أكثر من "400 هدف" في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة، وأكد مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الهجمات، وقال إن الطائرات الحربية قصفت "أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف على منطقة خانيونس".


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