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رويترز عن مسؤول إسرائيلي: إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن أولوية قصوى

12/2/2023 4:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كندا/PNN-نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن أن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن يمثل أولوية قصوى لدى تل أبيب، وأضاف أن إسرائيل مستعدة لإعطاء فترات توقف إضافية ويمكن التفاوض بينما يتواصل القتال.

وقال المسؤول إن إسرائيل تعمل مع واشنطن والأمم المتحدة لتقليل الضرر على المدنيين.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي أيضا أن تل أبيب منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والرهائن أثناء القتال.

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