رويترز عن مسؤول إسرائيلي: إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن أولوية قصوى

(MENAFN
- Palestine News Network )
كندا/PNN-نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن أن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن يمثل أولوية قصوى لدى تل أبيب، وأضاف أن إسرائيل مستعدة لإعطاء فترات توقف إضافية ويمكن التفاوض بينما يتواصل القتال.
وقال المسؤول إن إسرائيل تعمل مع واشنطن والأمم المتحدة لتقليل الضرر على المدنيين.
من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي أيضا أن تل أبيب منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والرهائن أثناء القتال.
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