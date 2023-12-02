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لجنة التعاون بين المجالس البلدية والجهات الحكومية تعقد اجتماعها الثالث برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة

12/2/2023 3:16:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية اجتماعها الثالث برئاسة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وذلك بمبنى وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تمّ مناقشة عدد من المواضيع المشتركة على المستوى الخدماتي.

وفي مستهلّ الاجتماع، أشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بالتعاون القائم بين الجهات الحكومية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج ذات الأولوية، مؤكّداً الحرص على مواصلة الجهود في إطار تكاملي بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات تفاصيل استراتيجية مضاعفة عدد الأشجار حتى العام 2035، ونسبة التشجير في كل محافظة حسب خطة العام الجاري، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق عدد من البرامج والخطط لمضاعفة عدد الأشجار بصورة عامة في المشاريع الحكومية، وطرح عدد من المبادرات مع القطاع الخاص، وتشجيع الأفراد للمشاركة في أعمال التشجير، فضلاً عن وجود برامج لتشجير المدن الإسكانية الجديدة.

وقدّم الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية عرضاً حول مصائد الأسماك البحرية (الحظور)، وطرق تنظيمها، مؤكداً أهمية التزام أصحاب مصائد الأسماك بتحديث بياناتهم واتباع الأنظمة والقوانين المنظمة لعمليات الصيد في مملكة البحرين، حيث أن مصائد الأسماك المخالفة تشكل خطراً على الملاحة البحرية وتساهم في استنزاف الموارد البحرية وإعاقة تنفيذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية، إضافة إلى مزاحمة أصحاب الرخص المرخصة وتقليل فرص استفادة الأهالي من السواحل العامة، فضلاً عن التلوث البصري وانتشار العشوائيات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إزالة هذه المصائد غير القانونية.

وقدم المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال عرضاً حول طلبات الترخيص لمواقف سيارات المواطنين والمقيمين في مناطق العدادات، مبيناً اشتراطات الحصول على هذه التراخيص وآلياتها.

من جهته أوضح المهندس عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الآلية المنظمة لتخصيص الأراضي في المشاريع الإسكانية الجديدة للخدمات والمرافق العامة، وآلية تسليمها للجهات المعنية بعد الانتهاء من هذه المشاريع، كالشوراع والمدراس والمستشفيات والحدائق وغيرها من المرافق العامة.

أما الدكتورة إجلال العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، فقد قدمت عرضاً حول خطة فتح المراكز الصحية لمدة 24 ساعة، مشيرة إلى أن تسعة مراكز صحية تعمل على مدار 24 ساعة يومياً، فيما يوجد 17 مركزاً صحياً يعمل 12 ساعة في اليوم، كما تطرقت إلى آلية رش عدد من المناطق التي يتكاثر فيها البعوض والحشرات.

كما قدمت ممثل وزارة الأشغال المهندسة مها خليفة حمادة الوكيل المساعد في وزارة الأشغال آخر التطورات والمشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في المحافظة الجنوبية.

من جهته أوضح ممثل وزارة التربية والتعليم المهندس هيثم عيسى السهلي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم، أوجه تعزيز التعاون بخصوص تأمين مواقف السيارات في منطقة المدارس بالأحياء السكنية.

من جهتهم أشاد رئيس مجلس أمانة العاصمة، ورؤساء المجالس البلدية بالدور الهام لهذه اللجنة، مشيرين إلى أن المواضيع التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة هي مواضيع تشكل أولوية لدى المجالس البلدية، وأن من شأن هذه اللجنة أن تسهم في تعزيز عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مما يسفر عن نتائج إيجابية تنعكس على المنجزات الوطنية وتحقيق متطلبات المواطنين.

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