شهداء ومصابين بقصف إسرائيلي على منزل بدير البلح

شهداء ومصابين بقصف إسرائيلي على منزل بدير البلح
التاريخ
12/2/2023 3:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وكانت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت قصفت ساحل دير البلح وسط قطاع غزة بقذائف صاروخية، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.
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