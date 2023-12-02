-->

Saturday, 02 December 2023 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء ومصابين بقصف إسرائيلي على منزل بدير البلح

12/2/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق دير البلح وسط قطاع غزة.


وكانت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت قصفت ساحل دير البلح وسط قطاع غزة بقذائف صاروخية، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.


MENAFN02122023000208011052ID1107524665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث