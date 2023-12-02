تعرف على أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن أدنى درجات حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محطاتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث تراوحت بين 5.2 درجة مئوية و9.1 درجة مئوية.
سُجلت أقل درجة حرارة في الشوبك ومطار الملكة علياء، حيث وصلت إلى 5.2 درجة مئوية. تلتهما مناطق الظليل، القطرانة، المفرق، الأزرق، الجفر، وسط البلد، الصفاوي، ومطار عمان المدني حيث سجلت درجة حرارة قدرها 9.1 درجة مئوية.
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