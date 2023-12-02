تعرف على أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية

سُجلت أقل درجة حرارة في الشوبك ومطار الملكة علياء، حيث وصلت إلى 5.2 درجة مئوية. تلتهما مناطق الظليل، القطرانة، المفرق، الأزرق، الجفر، وسط البلد، الصفاوي، ومطار عمان المدني حيث سجلت درجة حرارة قدرها 9.1 درجة مئوية.

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