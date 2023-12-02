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تعرف على أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية

12/2/2023 3:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن أدنى درجات حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محطاتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث تراوحت بين 5.2 درجة مئوية و9.1 درجة مئوية.


سُجلت أقل درجة حرارة في الشوبك ومطار الملكة علياء، حيث وصلت إلى 5.2 درجة مئوية. تلتهما مناطق الظليل، القطرانة، المفرق، الأزرق، الجفر، وسط البلد، الصفاوي، ومطار عمان المدني حيث سجلت درجة حرارة قدرها 9.1 درجة مئوية.





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