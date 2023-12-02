رئيس الوزراء البلجيكي: نأمل استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

رئيس الوزراء البلجيكي: نأمل استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
التاريخ
12/2/2023 3:12:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبدى رئيس الوزراء البلجيكي أسفه لاستئناف "العنف" في غزة. وقال "نأمل أن يفرج عن مزيد من الرهائن في أقرب وقت".
وأضاف أنه يأمل في استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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