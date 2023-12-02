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رئيس الوزراء البلجيكي: نأمل استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

12/2/2023 3:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبدى رئيس الوزراء البلجيكي أسفه لاستئناف "العنف" في غزة. وقال "نأمل أن يفرج عن مزيد من الرهائن في أقرب وقت".


وأضاف أنه يأمل في استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


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