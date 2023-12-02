سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان
التاريخ
12/2/2023 3:12:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس عن خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة.
وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، ووجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.
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