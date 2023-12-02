استهداف محيط سوق اليرموك وسط غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت اليوم السبت غارة إسرائيلية محيط سوق اليرموك وسط قطاع غزة.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ57 وذلك بعد انتهاء هدنة إنسانية دامت أسبوعا.

وكانت شنت طائرات الاحتلال غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 178 وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة.