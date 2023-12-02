استهداف محيط سوق اليرموك وسط غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت اليوم السبت غارة إسرائيلية محيط سوق اليرموك وسط قطاع غزة.
هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ57 وذلك بعد انتهاء هدنة إنسانية دامت أسبوعا.
وكانت شنت طائرات الاحتلال غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 178 وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة.
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