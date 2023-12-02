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صحة غزة : معظم ضحايا القصف الإسرائيلي نساء وأطفال وهناك تشوهات على الأجساد

12/2/2023 3:12:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال، ورصدنا على أجساد بعضهم تشوهات.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة قصفه على قطاع غزة بعد هدنة استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.




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