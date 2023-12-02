صحة غزة : معظم ضحايا القصف الإسرائيلي نساء وأطفال وهناك تشوهات على الأجساد

صحة غزة : معظم ضحايا القصف الإسرائيلي نساء وأطفال وهناك تشوهات على الأجساد
التاريخ
12/2/2023 3:12:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال، ورصدنا على أجساد بعضهم تشوهات.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة قصفه على قطاع غزة بعد هدنة استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
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