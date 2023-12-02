مصر تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح

مصر تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح
التاريخ
12/2/2023 3:12:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب رشوان في بيان رسمي، مساء أمس الجمعة، "الجميع بالالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد".
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