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مصر تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح

12/2/2023 3:12:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.


وطالب رشوان في بيان رسمي، مساء أمس الجمعة، "الجميع بالالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد".


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