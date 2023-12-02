الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 6 رهائن في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-مع عودة عدد من الأسرى الاسرائيليين من قطاع غزة خلال صفقة التبادل التي تضمنتها هدنة وقف إطلاق النار الانسانية، تلقت اسرائيل عبر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش وبعد التحقيق مع المفرج عنهم معلومات جديدة عن مصير عدد من الرهائن حيث اعلن يوم امس عن تحديد مقتل ستة منهم.





ففي بيان صادر عن الجيش و(الشاباك) ، أمس، كشفت اسرائيل استعادة جثمان اوفير تسرفاتي الذي تم احتجازه ونقله الى غزة من كيبوتس ريعيم وتم ابلاغ عائلته بمقتله، يوم الاربعاء الماضي، وجرى دفنه بعد قيام الجيش والشاباك بعملية خاصة داخل غزة لاسترداد جثته.





واعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي دانيال هاجاري ،السبت، عن مقتل الاسرائيلي الياهو مرجليت في غزة وهو من كيبوتس نير عوز والذي تم أسره مع عدد من الاسرائيليين.





وكانت المقاومة في القطاع قد افرجت عن ابنته نيلي مرجليت الخميس الماضي في اخر دفعة من التبادل قبل انهيار الهدنة.





واعلن مسؤولون في كيبوتس نير عوز ان ثلاثة من سكان هذا الكيبوتس لقوا مصرعهم بعد احتجازهم منذ السابع من اكتوبر وهم :





ارييه زلمونوفيتش ٨٥ عاما ومايا جورن ٥٦ عاما ورونين انجيل ٥٤ عاما .





واعلن ايضا كيبوتس بئيري عن مصرع المستوطنة عوفرا كيدر (٧٠ عاما) وان جثتها لازالت محتجزة في غزة علما ان زوجها سامي كيدر لقي حتفه في السابع من اكتوبر داخل الكيبوتس..





وكانت المقاومة قد اعلنت في وقت سابق ان عددا من المحتجزين لديها قد لقوا مصرعهم خلال الغارات الاسرائيلية والقصف الجوي المتواصل على القطاع قبل حلول الهدنة ..





وحسب مصادر اسرائيلية لازال داخل غزة ١٣٧ محتجزا من مختلف الجنسيات من بينهم ١٣ سيدة وقاصرا اسرائيليين علما ان عدد المفرج عنهم بلغ ١١٣ من بينهم ٢٤ اجنبيا