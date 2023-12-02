الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 6 رهائن في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غلاف غزة/PNN-مع عودة عدد من الأسرى الاسرائيليين من قطاع غزة خلال صفقة التبادل التي تضمنتها هدنة وقف إطلاق النار الانسانية، تلقت اسرائيل عبر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش وبعد التحقيق مع المفرج عنهم معلومات جديدة عن مصير عدد من الرهائن حيث اعلن يوم امس عن تحديد مقتل ستة منهم.
ففي بيان صادر عن الجيش و(الشاباك) ، أمس، كشفت اسرائيل استعادة جثمان اوفير تسرفاتي الذي تم احتجازه ونقله الى غزة من كيبوتس ريعيم وتم ابلاغ عائلته بمقتله، يوم الاربعاء الماضي، وجرى دفنه بعد قيام الجيش والشاباك بعملية خاصة داخل غزة لاسترداد جثته.
واعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي دانيال هاجاري ،السبت، عن مقتل الاسرائيلي الياهو مرجليت في غزة وهو من كيبوتس نير عوز والذي تم أسره مع عدد من الاسرائيليين.
وكانت المقاومة في القطاع قد افرجت عن ابنته نيلي مرجليت الخميس الماضي في اخر دفعة من التبادل قبل انهيار الهدنة.
واعلن مسؤولون في كيبوتس نير عوز ان ثلاثة من سكان هذا الكيبوتس لقوا مصرعهم بعد احتجازهم منذ السابع من اكتوبر وهم :
ارييه زلمونوفيتش ٨٥ عاما ومايا جورن ٥٦ عاما ورونين انجيل ٥٤ عاما .
واعلن ايضا كيبوتس بئيري عن مصرع المستوطنة عوفرا كيدر (٧٠ عاما) وان جثتها لازالت محتجزة في غزة علما ان زوجها سامي كيدر لقي حتفه في السابع من اكتوبر داخل الكيبوتس..
وكانت المقاومة قد اعلنت في وقت سابق ان عددا من المحتجزين لديها قد لقوا مصرعهم خلال الغارات الاسرائيلية والقصف الجوي المتواصل على القطاع قبل حلول الهدنة ..
وحسب مصادر اسرائيلية لازال داخل غزة ١٣٧ محتجزا من مختلف الجنسيات من بينهم ١٣ سيدة وقاصرا اسرائيليين علما ان عدد المفرج عنهم بلغ ١١٣ من بينهم ٢٤ اجنبيا
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