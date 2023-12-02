الاحتلال يأخذ قياسات منزلي عائلاتي منفذي عملية القدس تمهيدا لهدمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-أغلقت الشرطة الاسرائيلية, ليلة الجمعة السبت ، منزلين لعائلة الشهيدين الشقيقين مراد وابراهيم نمر في حي صورباهر الى الجنوب من القدس وذلك تمهيدا لهدم المنزلين ردا على عملية اطلاق النار التي قاما بتنفيذها
صباح الخميس في احد مخارج القدس قرب حي رموت الاستيطاني مما ادى الى مصرع اربعة اسرائيليين ..
وبناء على تعليمات صادرة من المستوى السياسي الاسرائيلي اوعز بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية في اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين مساء الخميس الماضي باتخاذ اجراءات عقابية سريعة بحق اهالي صورباهر تضمنت اغلاق الحي وحي ام طوبا
المجاور بالمكعبات الاسمنتية لتقليص حركة الدخول والخروج من الحيين وسط اجراءات تفتيش متواصلة على مدخل واحد فقط يسمح بالخروج والدخول منه .
وجرى اعتقال خمسة من الشبان احدهم فتى قاصر وتحويلهم للتحقيق على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في حي صورباهر حسبما افاد المتحدث بلسان الشرطة الاسرائيلية في حين لا زال اربعة من ابناء عائلة نمر ( ثلاثة من الاشقاء وابن عم الشهيدين) رهن الاعتقال والتحقيق لمعرفة اذا ما كانوا على علم مسبق بنية الشهيدين تنفيد عملية اطلاق النار ..
وفي بلدة سلوان مساء امس قامت الشرطة الاسرائيلية بضرب عدد من الشبان في
حي بئر ايوب قرب خيمة البستان باعقاب البنادق مما ادى الى اصابة احدهم بجروح ..
وتم يوم امس في مدينة القدس واحيائها اعتقال كل من ايناس الشلودي وهديل الشريف وجمال شويكي وشابين
من
وادي الجوز وشارع الرشيد
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