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الاحتلال يأخذ قياسات منزلي عائلاتي منفذي عملية القدس تمهيدا لهدمها

12/2/2023 3:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أغلقت الشرطة الاسرائيلية, ليلة الجمعة السبت ، منزلين لعائلة الشهيدين الشقيقين مراد وابراهيم نمر في حي صورباهر الى الجنوب من القدس وذلك تمهيدا لهدم المنزلين ردا على عملية اطلاق النار التي قاما بتنفيذها
صباح الخميس في احد مخارج القدس قرب حي رموت الاستيطاني مما ادى الى مصرع اربعة اسرائيليين ..


وبناء على تعليمات صادرة من المستوى السياسي الاسرائيلي اوعز بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية في اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين مساء الخميس الماضي باتخاذ اجراءات عقابية سريعة بحق اهالي صورباهر تضمنت اغلاق الحي وحي ام طوبا
المجاور بالمكعبات الاسمنتية لتقليص حركة الدخول والخروج من الحيين وسط اجراءات تفتيش متواصلة على مدخل واحد فقط يسمح بالخروج والدخول منه .


وجرى اعتقال خمسة من الشبان احدهم فتى قاصر وتحويلهم للتحقيق على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في حي صورباهر حسبما افاد المتحدث بلسان الشرطة الاسرائيلية في حين لا زال اربعة من ابناء عائلة نمر ( ثلاثة من الاشقاء وابن عم الشهيدين) رهن الاعتقال والتحقيق لمعرفة اذا ما كانوا على علم مسبق بنية الشهيدين تنفيد عملية اطلاق النار ..


وفي بلدة سلوان مساء امس قامت الشرطة الاسرائيلية بضرب عدد من الشبان في
حي بئر ايوب قرب خيمة البستان باعقاب البنادق مما ادى الى اصابة احدهم بجروح ..


وتم يوم امس في مدينة القدس واحيائها اعتقال كل من ايناس الشلودي وهديل الشريف وجمال شويكي وشابين
من
وادي الجوز وشارع الرشيد

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