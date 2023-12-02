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روسيا تعود إلى قائمة أكبر خمسة موردي حبوب إلى الاتحاد الأوروبي

12/2/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عادت روسيا بعد عام ونصف العام، إلى قائمة أكبر خمسة موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس من العام الماضي.
ويتبين من معطيات وبيانات يوروستات، أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد ـ بنسبة 22% على مدار الشهر وعشر مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي.

وشغلت أوكرانيا المركز الأول في قائمة مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي. زادت عمليات التوريد من هناك بنسبة واحد في المائة خلال الشهر، على العكس من ذلك، انخفضت على مدار العام بنسبة الربع - إلى 1.2 مليون طن.

روسيا اليوم

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