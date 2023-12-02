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26.4 مليون دينار صادرات مدينة الزرقاء التجارية

12/2/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر تشرين الثاني الماضي نحو 26 مليونا و424 ألف دينار حيث تم إصدار 393 شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.


وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر تشرين الثاني، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

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