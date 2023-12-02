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الذهب يسجل اعلى معدلاته في 2023 .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

12/2/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سُجلت أمس أعلى معدلات الذهب خلال عام 2023، حيث أغلقت الأونصة عند 2072 دولارًا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب

واشار ديب ان سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 (8 غرامات) بلغ 340 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 300 دينار.

وأوضح ديب أن الطلب المحلي على الذهب ضعيف جدًا في ظل فوضى العرض من قبل المستثمرين الراغبين في جني الأرباح.


وصباح اليوم، ارتفع سعر غرام الذهب 60 قرشًا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 41.9 للبيع للمواطنين، مقابل 40.2 للشراء منهم.


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