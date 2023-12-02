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وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس مجلس إدارة مدرسة عالية الوطنية الخاصة

12/2/2023 3:05:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، الشيخة الدكتورة رانية بنت علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة مدرسة عالية الوطنية الخاصة.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والمدرسة، واستعراض تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

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