وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس مجلس إدارة مدرسة عالية الوطنية الخاصة

وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس مجلس إدارة مدرسة عالية الوطنية الخاصة
التاريخ
12/2/2023 3:05:57 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، الشيخة الدكتورة رانية بنت علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة مدرسة عالية الوطنية الخاصة.
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والمدرسة، واستعراض تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.
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