وزير التربية والتعليم يستقبل وفداً من مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وفداً طلابياً من مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين، بحضور مديرة المدرسة الأستاذة نهلة محمد السبيعي.
وخلال اللقاء، قدم الطالبان عمران علي الهاجري من الصف الخامس الابتدائي، والفيصل عبد الله هزيم من الصف الثالث الابتدائي، عرضاً حول مهاراتهم الإبداعية.
وشكر الوزير جهود المدرسة في تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة.
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