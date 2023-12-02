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وزير التربية والتعليم يستقبل وفداً من مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين

12/2/2023 3:05:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وفداً طلابياً من مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين، بحضور مديرة المدرسة الأستاذة نهلة محمد السبيعي.

وخلال اللقاء، قدم الطالبان عمران علي الهاجري من الصف الخامس الابتدائي، والفيصل عبد الله هزيم من الصف الثالث الابتدائي، عرضاً حول مهاراتهم الإبداعية.

وشكر الوزير جهود المدرسة في تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة.

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