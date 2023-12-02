خالد بن محمد بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم

أكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو مناسبة متجددة لمضاعفة الجهود ورفع سقف التحدي والطموح لتعزيز ريادة الدولة ومكانتها التنافسية عالمياً.

وأضاف سموّه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية هو ثمرة إرادة قوية وعطاء لا حدود له لتراب هذا الوطن الغالي، سطّره المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،“طيب الله ثراه”، وواجب علينا اليوم تحمُّل المسؤولية وحمل الأمانة وصون المكتسبات، للحفاظ على هذا الإرث من أجل بناء غدٍ أفضل لوطننا بالعلم والمعرفة والعمل والابتكار.

وأكَّد سموّه أن طموحات ومبادرات دولة الإمارات لم تقف عند حدود هذا الوطن، بل سعت بمشاريعها التنموية والإنسانية والعلمية إلى مختلف جهات العالم، واليوم يجتمع على أرضها وفي عيد اتحادها قادة العالم في قمة المناخ ، يشاركونها فرحة العيد وأملها بغدٍ أفضلَ للبشرية.

ورفع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ الحكّام وأولياء العهود وشعب الإمارات بهذه المناسبة المجيدة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الوطن ويُديم عليه الأمن والأمان والعزة والرفعة.

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