مكتوم بن محمد: الحفاظ على الاتحاد مسؤولية كل إماراتي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الحفاظ على الاتحاد مسؤولية كل إماراتي، كونه أغلى إرث وطني.

وقال سموه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "في اليوم الوطني الـ52 لقيام اتحاد الإمارات نحتفي بوطنٍ مزدهرٍ وقيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ يبلغ طموحه عنان السماء، وندعو الله أن يديم على الإمارات قيادةً وشعباً العز والازدهار والنماء، وأن نستمر في بناء ما بدأه آباؤنا المؤسسون ونحافظ على منجزاتهم، الاتحاد أغلى إرثٍ وطني والحفاظ عليه مسؤولية كلّ إماراتي، للاتحاد نبني ونعمل ونسمو".

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