مكتوم بن محمد: الحفاظ على الاتحاد مسؤولية كل إماراتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الحفاظ على الاتحاد مسؤولية كل إماراتي، كونه أغلى إرث وطني.
وقال سموه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "في اليوم الوطني الـ52 لقيام اتحاد الإمارات نحتفي بوطنٍ مزدهرٍ وقيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ يبلغ طموحه عنان السماء، وندعو الله أن يديم على الإمارات قيادةً وشعباً العز والازدهار والنماء، وأن نستمر في بناء ما بدأه آباؤنا المؤسسون ونحافظ على منجزاتهم، الاتحاد أغلى إرثٍ وطني والحفاظ عليه مسؤولية كلّ إماراتي، للاتحاد نبني ونعمل ونسمو".
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