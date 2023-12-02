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حمدان بن محمد: الثاني من ديسمبر يوم تجديد عهد الوفاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة

12/2/2023 3:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن
الثاني من ديسمبر يوم نجدد فيه عهد الوفاء والولاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الثاني من ديسمبر يوم نجدد فيه كل عام عهد الوفاء والولاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء .. دامت الإمارات منيعة قوية، ودامت قيادتها الرشيدة ذخراً لشعبها الوفي ورمزاً لرفعتها بين الأمم والشعوب، ودام عز أهل الإمارات عنواناً للكرم والعطاء".

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