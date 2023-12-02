حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين .

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