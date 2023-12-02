حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين .
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