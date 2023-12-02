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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

12/2/2023 2:22:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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