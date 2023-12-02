-->

Saturday, 02 December 2023 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن راشد: بروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة

12/2/2023 2:22:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات تبدأ عامها الاتحادي الـ52 الجديد، وقد رسخت مكانتها بين الأمم وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة، وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبدأ اليوم عاماً
اتحادياً جديداً.. 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد.. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان .. ورسخت مكانتها بين الأمم .. وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة ... وللأجيال الجديدة مستقبلاً مشرقاً بإذن الله .. بروح الاتحاد اجتمع المؤسسون رحمهم الله .. وتوحدت قلوبهم وجهودهم .. وبروح الاتحاد تعمل اليوم آلاف فرق العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الغالية بكل إخلاص وتفانٍ ... وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02122023000110011019ID1107524610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث