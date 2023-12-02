محمد بن راشد: بروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات تبدأ عامها الاتحادي الـ52 الجديد، وقد رسخت مكانتها بين الأمم وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة، وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبدأ اليوم عاماً

اتحادياً جديداً.. 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد.. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان .. ورسخت مكانتها بين الأمم .. وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة ... وللأجيال الجديدة مستقبلاً مشرقاً بإذن الله .. بروح الاتحاد اجتمع المؤسسون رحمهم الله .. وتوحدت قلوبهم وجهودهم .. وبروح الاتحاد تعمل اليوم آلاف فرق العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الغالية بكل إخلاص وتفانٍ ... وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله».

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