محمد بن راشد: بروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات تبدأ عامها الاتحادي الـ52 الجديد، وقد رسخت مكانتها بين الأمم وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة، وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبدأ اليوم عاماً
اتحادياً جديداً.. 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد.. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان .. ورسخت مكانتها بين الأمم .. وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة ... وللأجيال الجديدة مستقبلاً مشرقاً بإذن الله .. بروح الاتحاد اجتمع المؤسسون رحمهم الله .. وتوحدت قلوبهم وجهودهم .. وبروح الاتحاد تعمل اليوم آلاف فرق العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الغالية بكل إخلاص وتفانٍ ... وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله».
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