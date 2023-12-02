محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مهنئاً بعيد الاتحاد الـ 52، إنه في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، ونتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء.

وقال سموه

عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء».

وخاطب سموه شعب الإمارات في فيديو أرفقه بالتدوينة قائلاً:

"السلام عليكم..

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى شعب الإمارات الكريم

إلى سند الوطن وقوته

إلى كل من يعتبر الإمارات وطناً

وكل من يساهم في أن نخطو

خطوة أخرى من أجل الوطن

نحن محظوظون بكم

تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاماً بعد عام

ونحن نمضي إلى الأمام يداً بيد وقلباً بقلب

عزيمة لا تقف عند حد

متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة

رافعين رؤيتنا إلى السماء

كل عام والوطن بكم جميعاً أجمل

الحمد لله على نعمة الإمارات



والحمد لله على نعمة شعب الإمارات".

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